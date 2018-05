Plan: makkelijker geld lenen voor verduurzamen eigen huis

En dus vertrok een boot vol bankiers, verzekeraars en klimaatonderzoekers twee weken geleden naar het gebied bij de Noordpool. Doel van de poolexpeditie was gezamenlijk tot maatregelen te komen die de klimaatcrisis moeten afwenden. Voor het aardgasvrij maken van miljoenen woningen zijn nu concrete stappen gezet.

Een van de opvarenden was Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis. Zij vond het belangrijk om tijdens de expeditie de stem van de particuliere huizenbezitter te vertegenwoordigen. "Er wordt veel gepraat, iedereen heeft zo zijn eigen belangen, maar de consumenten moeten het gaan doen."

De kosten voor het volledig verduurzamen van een gemiddelde woning liggen vaak een stuk hoger dan tienduizend euro. Het volledig verduurzamen van een rijtjeshuis dat in de jaren '70 is gebouwd, kost bijvoorbeeld al snel tussen de vijftien- en dertigduizend euro.

Ontmoedigen

Nu is het vooral voor mensen die al een koopwoning bezitten lastig om de financiering voor verduurzaming rond te krijgen. Banken mogen hypotheken verstrekken over maximaal 106 procent van de waarde van een huis. Maar voor wie al een huis bezit, betekent dit dat de huidige hypotheek opengebroken moet worden.

De administratieve kosten die hieraan verbonden zijn, ontmoedigen veel huizenbezitters de eerste stap te zetten. Een hypotheekadviesgesprek kost vaak al zo'n duizend euro.

Van de Velde is enthousiast over de expeditie en de gemaakte plannen. "Tijdens de poolexpeditie zie je met eigen ogen gebeuren wat de effecten van de klimaatverandering zijn. Daar komt nog bij dat niemand aan boord iets anders te doen had. Er was geen wifi of iets dergelijks. Dus we moesten wel gaan praten en proberen er met elkaar uit te komen."