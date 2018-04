ESA mee op poolexpeditie topmanagers, want satellieten zien alles

"Dit proces heeft een enorme impact op de hoeveelheid dikker ijs in het Arctische gebied", zegt Drinkwater. "Wat we zien is dat dit ijsverlies zorgt voor een flinke afname van de hoeveelheid ijs op de Noordpool."

Normaal gesproken smelt een deel van het ijs op de Noordpool in de zomer weg, en vriest het in de winter weer aan. Maar niet alleen de oppervlakte van het ijs is hierbij van belang, ook de dikte. Het ijs dat meerdere jaren blijft bestaan is dikker dan het éénjarige ijs. Dit laatste smelt daarom ook weer sneller weg in de zomer.

Neerwaartse trend

"Helaas zien we een neerwaartse trend in de hoeveelheid ijs. De laatste paar jaar was er minder aangroei van ijs in de winter dan normaal. En dus werd niet al het ijs dat verdwijnt in de zomer weer vervangen door nieuw ijs.

Satellieten laten ons zien hoe het volume in de afgelopen tien jaar is veranderd. Daarbij zien we ups and downs, maar de afgelopen twee jaar heb ik de laagste ijsgrens in het Noordpoolgebied gezien sinds de metingen begonnen."