Banken en verzekeraars naar smeltend Spitsbergen

Van het hoofd naar het hart

Notenboom hoopt dat het met eigen ogen zien van de snelle veranderingen in het Noordpoolgebied ook nu weer zal leiden tot een beter bewustzijn van wat er moet gebeuren. "We moeten van het hoofd naar het hart, zodat we sneller duurzaam worden", zegt ze. "Want hoe langer we wachten, hoe meer het gaat kosten, daarom is deze reis voor deze sector zo belangrijk."

Onder de deelnemers zijn ING, Aegon, ASN, ASR en Triodos. Daarnaast gaan ook sommige energiebedrijven en onder meer Vereniging Eigen Huis mee. Ze zullen onder leiding van ruimtevaartorganisatie ESA ook bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Zo zullen ze ijsboringen doen op een gletsjer en monsters nemen van zeewater. Het onderzoek draagt bij aan een beter inzicht in de snelle veranderingen op de Noordpool. In het Arctische gebied gaat de opwarming sneller dan in de rest van de wereld. Notenboom wijst erop dat het sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs, in 2015, alleen nog maar harder gaat.