Al 81 maanden is het warmer dan gemiddeld op Spitsbergen

Op Spitsbergen is het al meer dan 80 maanden op rij warmer dan gemiddeld. De temperatuur is er op dit moment 15 tot 20 graden hoger dan normaal. Dat vertelt Kim Holmen, directeur van het Noorse Pool-onderzoeksinstituut op Spitsbergen, in een interview via Skype.

Normaal is het op Spitsbergen nu -10 tot -20. Vandaag is het plus 4 en regenachtig.

Het Noordpoolgebied warmt meer dan 2 keer sneller op dan de rest van de wereld. De winters op Spitsbergen zijn nu gemiddeld 10 graden warmer dan 20 jaar geleden, zegt Holmen. Binnen de Arctische regio zijn er dan ook twee gebieden die het snelst veranderen, zegt Holmen: Spitsbergen en Franz Joseph Land (een eilandengroep boven West-Rusland).