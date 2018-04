Joep van Lieshout: een goede kunstenaar is als een spons

Van Lieshout zelf vindt het mooi om meegenomen te worden in dit soort lijsten, maar het is voor hem niet de reden waarom hij kunst maakt. "Ik hoop niet dat ze me al te serieus nemen in de artistieke wereld. Ik wil altijd raar gevonden worden. Mijn instincten volgen om dingen te maken die er nog niet zijn. Kunst maken is heel moeilijk, dus dan moet het in ieder geval een avontuur zijn."

De kunstenaar zegt zelf geen werk te maken om te provoceren. Hij wil "een katalysator zijn voor mensen om na te denken over dingen". "Een goede kunstenaar is als een soort spons, die alle indrukken van de wereld in zich opneemt en dat weet te vertalen in bijvoorbeeld een beeld."

Pure provocatie vindt hij "een beetje dom". Over de controverse rond zijn kunstwerk Domestikator, dat dierenseks zou uitbeelden, was hij zeer verbaasd. "Het gaat over hoe de mens de natuur en wereld naar zijn hand wil zetten. Dat is ook een thema van de hele tentoonstelling."

De installatie Ferrotopia is de komende zeven maanden te zien in Amsterdam, waar het is opgenomen in de industriële omgeving van de NDSM-werf. Atelier van Lieshout gaat er de komende week honderden wasmachines, auto's en oude televisies slopen, om ze ter plekke om te smelten tot nieuwe sculpturen.