Afschaffing dividendbelasting: 'Nederland wordt de pinautomaat van Europa'

Het is van groot belang dat er inzicht komt in de dividendbelasting-memo's, zegt hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek. De vraag rijst welke beleidsafwegingen een rol hebben gespeeld bij het besluit om de dividendbelasting af te schaffen.

"Normaal gesproken worden er dikke rapporten geschreven voorafgaand aan een ingrijpende belastingherziening. In dit geval ontbreken die, en daarmee ook inzicht in de gemaakte keuzes."

Hij verwacht dat Nederland "de pinautomaat van Europa" wordt als we de afschaffing van deze belasting niet compenseren met andere belastingmaatregelen. "Je mag in Europa dividendbelasting vrij overmaken, dus je kunt verwachten dat allerlei bedrijven dividenden via Nederland laten lopen."

Onderzoeken

Van der Streek deed onlangs, samen met mede-onderzoeker Martijn Nouwen, een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om onderzoek te kunnen doen naar de afschaffing. Zij willen onderzoeken welk effect dit precies gaat hebben op de Nederlandse concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland

Dit verzoek werd afgewezen, maar wel kwam hierdoor het bestaan van de memo's over de dividendbelasting aan het licht. Premier Rutte is bereid om deze ambtelijke stukken openbaar te maken, zei hij gisteren. De stukken komen "zo snel mogelijk", zei hij vandaag tegen de Tweede Kamer. Naar verwachting volgt morgen een Kamerdebat over de kwestie.