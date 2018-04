Mensenrechtenprijs voor knielende Kaepernick: 'Dit gebaar gaat verder dan hemzelf'

American Football-speler Colin Kaepernick knielde twee jaar geleden bij het spelen van het volkslied uit protest tegen discriminatie en politiegeweld in zijn land. Sindsdien is die actie vaak herhaald door anderen. Vandaag kreeg Kaepernick van Amnesty International de Ambassador of Conscience Award voor zijn stille protest.

"Hij heeft een vreedzame en respectvolle manier van protest gevonden, dat is voor ons ook heel belangrijk. Daarom vinden we het belangrijk om hem te steunen, maar via hem ook al die mensen in Amerika die zich inzetten voor dezelfde zaak", zegt Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland.

De uitreiking van de mensenrechtenprijs was vandaag in Amsterdam. Kaepernick wilde daar geen media te woord staan. Volgens Nazarski heeft dat twee redenen. "Hij wordt stevig bedreigd in de Verenigde Staten, hij had zijn eigen beveiliging mee. Maar hij vindt zichzelf ook meer een sportman dan een spreker."