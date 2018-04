Voetballen én inburgeren: deze Syriërs leren Nederland kennen via de sport

'We missen onze oma'

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten binnen drie jaar hun inburgeringsexamen halen. Dat legt op velen een grote druk, en in bijna de helft van de gevallen lukt het ook niet om binnen die tijdspanne te slagen. Spits Mahmoud heeft zijn inburgeringsdiploma inmiddels binnen. Zijn moeder is trots op hem. "Dit is een goede stap, die helpt om je Nederlands te verbeteren."

Mahmoud woont samen met zijn ouders en twee zusjes in Naarden. Het gezin woonde een paar geleden nog in Damascus, in een huis dat door opa werd gebouwd. Als ze moeten kiezen, wonen ze toch liever daar. "We missen oma, die woont daar nog", zegt een van de zusjes. "We hebben haar al drie jaar niet gezien."