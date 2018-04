Vluchtelingen willen beter kunnen inburgeren en vragen overheid om hulp

Zelf op zoek

Volgens het huidige beleid moeten vluchtelingen ook zelf op zoek naar een taalschool. Maar ook dat blijkt ingewikkeld: het gaat om commerciƫle bureaus met verschil in niveau en kwaliteit. Uit het onderzoek blijkt dat voor de keuze van een taalschool en het aanvragen van de lening en vrijwel altijd hulp van anderen noodzakelijk is.

"Mensen hebben geen idee op welke basis ze een school moeten kiezen", zegt Kahmann. "Ze doen dat dan bijvoorbeeld omdat bepaalde vrienden of kennissen op een school zitten. Of ze kiezen voor de school die het dichtste bij is. Maar in de praktijk blijkt dat vaak niet de beste school."