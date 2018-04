Verslavingsartsen slaan alarm: door medicijntekorten kunnen doden vallen

Lagere prijs

Volgens Klein Nubert speelt het probleem wereldwijd, maar in Nederland in het bijzonder. "Nederland is als afzetmarkt steeds minder interessant voor fabrikanten, vanwege het lage verbruik en de lage prijzen. Wij staan redelijk achterin de rij."

De prijzen van de geneesmiddelen zijn in Nederland de afgelopen jaren flink gekelderd door de Wet geneesmiddelenprijzen en het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars. In Duitsland liggen de prijzen bijvoorbeeld een stuk hoger. Zo kost het antidepressivum imipramine in Nederland 64 cent en in Duitsland 11,64.

De meest voorkomende oorzaak van een medicijntekort is een vertraging in de productie of het distributieproces van een medicijn, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Het CBG coördineert samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) een meldpunt om leveringsproblemen te voorkomen of tot een geschikte oplossing te komen voor een tekort.

Zij melden dat het het afgelopen jaar vaak is gelukt om voor een patiënt een adequaat alternatief medicijn te vinden. In één geval lukte dit niet.