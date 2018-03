Apothekers trekken aan de bel: geneesmiddelentekorten verder opgelopen

Het aantal geneesmiddelentekorten is het afgelopen jaar verder opgelopen. Apothekersorganisatie KNMP telde afgelopen jaar 732 tekorten, tegenover 710 in 2016. Er wordt gesproken van een tekort als een medicijn minimaal veertien dagen niet leverbaar is.

Apothekers waarschuwen al langer voor de stijgende tekorten. In 2016 bleek uit KNMP-onderzoek dat driekwart van de apothekersassistenten dagelijks tot wekelijks te maken krijgen met agressie aan de balie. Mensen die horen dat het medicijn dat ze nodig hebben niet leverbaar is, nemen dat apothekersassistenten soms persoonlijk kwalijk.

Volgens de KNMP is het beleid van zorgverzekeraars een van de oorzaken van de tekorten in Nederland. Zorgverzekeraars kiezen vaak voor de goedkoopste variant van een medicijn. Hierdoor zijn veel geneesmiddelen in Nederland goedkoper dan bijvoorbeeld in Duitsland. Fabrikanten zien Nederland daarom niet als een aantrekkelijke markt. De voorraden die er zijn, worden bovendien klein gehouden.

Maatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid riep de Werkgroep Geneesmiddelentekorten in het leven en kondigde vorig jaar maatregelen aan. Een van de voorstellen was het beboeten van fabrikanten en groothandels die de tekorten veroorzaken. Ook wilde het ministerie de leveringszekerheid van medicijnen in contracten tussen zorgverzekeraars en fabrikanten laten opnemen.

Hoewel de maatregelen van het ministerie effect hebben, is het probleem volgens de KNMP voorlopig niet opgelost. "Het is voor de apothekers in Nederland onderhand onverteerbaar", zegt KNMP-voorzitter Klein Nulent. "Met kunst- en vliegwerk probeert de apotheker voor de patiënt een oplossing te vinden. De patiënt gaat dit steeds meer voelen."