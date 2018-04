Twee miljoen onterecht gedeclareerd voor zaken bij robotrechter e-Court

Deurwaarders hebben onterecht kosten in rekening gebracht voor zaken bij robotrechter e-Court. Dat schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. Ook heeft hij grote vragen bij de geautomatiseerde vonnissen van e-Court.

Vorig jaar werden zeker twintigduizend mensen voor e-Court gedaagd. De deurwaarders brachten per zaak 101 euro in rekening. Deze ruim twee miljoen euro is onterecht in rekening gebracht.

Kosten

Volgens minister Dekker mogen alleen 'ambtshandelingen' in rekening worden gebracht. En in het geval van e-Court gaat het niet om een door de wet verplichte handeling en in die gevallen - schrijft de minister - 'mag de gerechtsdeurwaarder de kosten voor deze werkzaamheden niet in rekening brengen bij de debiteur'.

Dekker heeft dit ook gemeld aan de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Deurwaarder GGN verdedigde in Nieuwsuur begin dit jaar e-Court. De omzet van het bedrijf steeg fors door alle e-Court-zaken.

Hogere kosten

Rinus van Etten van GGN is teleurgesteld over de reactie van de minister. "Nu e-Court plat ligt, brengen we weer dagvaardingen uit voor de Kantonrechter en uiteindelijk liggen die kosten hoger voor de debiteur dan bij e-Court. Ik begrijp niet waarom de minister dat niet begrijpt."

Volgens Van Etten biedt de wet waarin arbitrage is geregeld wel degelijk ruimte voor gerechtsdeurwaarders om een ambtshandeling te verrichten.