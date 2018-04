Biedt Defensie genoeg bescherming aan informanten in het buitenland?

Er werd niet naar zijn zaak gekeken

Eikelboom, als advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, stond eerder twee tolken bij die in Afghanistan hadden gewerkt voor het Nederlandse leger. Bijvoorbeeld Abdul Ahmadzai, die tolkte tijdens de Nederlandse missie in Uruzgan. Hij werd daardoor bedreigd door de Taliban, maar op een verblijfsvergunning moest hij lang wachten.

"Ahmadzai vroeg eerst asiel aan in Noorwegen, maar dat werd afgewezen. Toen hij vervolgens in Nederland een aanvraag deed, kreeg hij te horen dat er vanwege de 'Dublin-verordening' niet naar zijn zaak werd gekeken. Dat was voor hem een grote teleurstelling." Die Europese verordening houdt in dat alleen het land van aankomst verplicht is een asielverzoek te behandelen.

Pas na heel veel druk uit de maatschappij veranderde de zaak, vertelt Eikelboom. "Toen werd er toch naar zijn aanvraag gekeken en werd vrijwel meteen erkend dat hij een vluchteling is en wel degelijk gevaar loopt in Afghanistan. Maar het was dus een heel karwei om dat voor elkaar te krijgen."