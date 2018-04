'Drugsgebruik wordt geromantiseerd, van dat imago moeten we af'

Ze worden ook wel cocaine yogi's genoemd. Twintigers en dertigers die doordeweeks super gezond leven met smoothies, sport en yoga, en in het weekend helemaal losgaan met drank, cocaïne en verschillende pillen. Korpschef Erik Akerboom maakt zich er zorgen over.

"Drugsgebruik wordt op deze manier steeds normaler. Het wordt geromantiseerd. En van dat imago moeten we af. Niet alleen omdat het slecht is voor de gezondheid, maar omdat er een harde en gewelddadige wereld zit achter dat onschuldig lijkende lijntje of pilletje."

Akerboom sprak die woorden vandaag op de opening van een internationale politietop in Rotterdam. Drugsbestrijders uit 120 landen zijn daar deze week samen om met elkaar te praten en afspraken te maken over de aanpak van drugshandel en -productie.