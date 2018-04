Kraakacties Amsterdam verhitten de gemoederen

Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers kwam vandaag opnieuw in aanvaring met woningcorporatie Ymere over een aantal gekraakte panden in Amsterdam-Oost. Vorige week werden enkele tientallen leegstaande huurwoningen gekraakt. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bepaald dat de krakers de panden over acht weken moeten verlaten.

"Er is een overeenkomst tussen de gemeente, politie en de de krakers, maar daar houdt de woningcorporatie zich niet aan", zegt één van de krakers. "Ze construeren een beeld van ons dat niet klopt. Ymere respecteert de regels en de afspraken niet."

Politieke kwestie

Woningcorporatie Ymere klaagt over incidenten, zoals intimidatie van medewerkers en andere bewoners die zich niet meer veilig zouden voelen nadat krakers - verenigd in de actiegroep We Are Here - panden had gekraakt. "Het is overduidelijk nu een politieke kwestie", zegt Chris Pettersson, regiomanager van Ymere. "We hopen dat de openbare orde en de veiligheid in de gaten worden gehouden."

"Er is een lijst van gekraakte panden, en het zijn de krakers die die lijst niet respecteren en andere panden willen kraken", zegt een medewerker van Ymere die vandaag een aantal sloten wilden vervangen tegen de politie.