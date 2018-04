Prijs voor boek van Nieuwsuur-verslaggever Bas Haan

'Verplichte literatuur voor elke onderzoeksjournalist'

De jury van De Loep stelt: "Een verhaal waar je als onderzoeksjournalist van smult. Fantastisch ook dat je in een boek over een spraakmakend onderzoek dat al is geweest, erin slaagt nóg een onthulling te doen. Waardoor nóg een minister moet aftreden. Dit boek is verplichte literatuur voor elke onderzoeksjournalist", aldus de jury.

"De winnaar in de categorie Controlerende Onderzoeksjournalistiek is een voorbeeld van pure onderzoeksjournalistiek van grote kwaliteit, die getuigt van doorzettingsvermogen en een grondige aanpak, waarbij enige tegenwerking alleen maar motiveert om door te pakken. En dat allemaal geserveerd in een aangenaam verhaal, in mooie scènes opgeschreven."