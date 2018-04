Als zij-instromer al na 5 weken voor de klas: is dat oplossing lerarentekort?

Esmeralda Lauwerends is zo'n zij-instromer. Ze staat op de Van Asch van Wijckschool in Rotterdam drie dagen in de week voor de klas, maar nog wel zonder diploma. "Ik zit in de laatste fase van de opleiding. Het bevalt me goed, ik vind het nog steeds erg leuk."

Ze deed eerder een hbo-opleiding bedrijfsadministratie en werkte twee jaar in de sector. Maar dat beviel haar niet. Nu doet ze mee aan een speciaal programma waarbij een tweejarige opleiding in één jaar wordt gegeven. En dat is best pittig.

"Het gaat allemaal dubbel zo snel. Je moet dubbel zo snel leren en je opdrachten maken. Dus het is wel goed om je te bedenken als je aan zoiets wilt beginnen, dat echt al je tijd en energie erin gaat", zegt Esmeralda.