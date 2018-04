Uitspraken haat-imam: minister Grapperhaus hield geen ruggespraak met top OM

Houdbaarheid gebiedsverbod

Die nieuwe analyse is de basis voor de harde uitspraken die Schoof en Grapperhaus vorige week uitten. Maar ook over deze analyse spraken Schoof en de minister nooit met de top van het OM.

Een verklaring voor de harde stellingname van beiden ligt mogelijk in de procedure over het gebiedsverbod van Fawaz Jneid. Dat werd in augustus opgelegd, in november door de rechter goedgekeurd, en in februari door minister Grapperhaus verlengd. Het laatste woord over de rechtmatigheid van dat gebiedsverbod ligt bij de Raad van State. Volgende week komt daar de zaak tijdens een zitting aan de orde.

Tal van juristen zijn kritisch over de houdbaarheid van het gebiedsverbod. Pikant detail daarbij is dat twee hoogleraren op verzoek van het ministerie van Justitie, via het wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum (WODC), een analyse hebben geschreven over de juridische houdbaarheid van het verbod. In hun nog vertrouwelijke stuk trekken ze vernietigende conclusies en stellen ze dat het gebiedsverbod onhoudbaar is.