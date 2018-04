Verpleegkundigen hebben forse kritiek op toets herintreders

Personeelstekort in de zorg, het is al jaren een groot probleem voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg en andere zorginstellingen. Een van de mogelijk oplossingen is het inzetten van herintreders: mensen die eerder in de zorg hebben gewerkt maar er een tijdje uit zijn geweest.

En juist voor deze herintreders zijn er onnodig hoge en onacceptabele drempels, zo verklaren verschillende verpleegkundigen. Ze klagen vooral over het examen dat verpleegkundigen moeten afleggen om opnieuw te mogen werken in de zorg.

Fouten

Fré de Vries was eerst verpleegkundige en werd daarna jurist gezondheidsrecht. Vorig jaar keerde hij terug naar de zorg. "Het lesmateriaal is verouderd en er wordt bijvoorbeeld verwezen naar wetten die niet meer van toepassing zijn", zegt De Vries. "Ook inhoudelijk zat het slecht in elkaar: vragen klopten niet of waren onduidelijk."

De examenvragen zouden volgens de verpleegkundigen niet aansluiten bij de cursus en voor verschillende interpretaties vatbaar zijn. Ook staan er fouten in de toets. Volgens cijfers van de MBO Raad slaagden sinds september 2016 gemiddeld slechts 51 procent van de herintreders voor het examen.

Onacceptabel

De cursus die verpleegkundigen voorafgaand aan het examen kunnen volgen, moeten ze zelf betalen. Kosten: ruim 1500 euro. Het verplichte examen kost nog eens 450 euro.

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen (V&VN) vindt het onacceptabel dat herintreders worden ontmoedigd door examens die fouten bevatten en niet aansluiten bij de gevraagde theoretische kennis. "Er moeten voor vakbekwame herintreders in de zorg - die we hard nodig hebben - geen drempels zijn om terug te keren in hun vak."

Ook de kosten van zo'n tweeduizend euro per persoon vormen volgens de vereniging een te hoge drempel. V&VN pleit er dan ook voor om de kosten voor de herintreder te laten vergoeden door bijvoorbeeld werkgevers en overheid.

De MBO Raad, namens het ministerie van VWS verantwoordelijk voor de cursus en het landelijke examen, zegt dat er al wel het een en ander is aangepast na eerdere klachten over het examen.