Personeelstekort bij defensie: 'Wie wil dit in godsnaam nog?'

Defensie krijgt er geld bij, maar dat heeft weinig zin als de leegloop bij de krijgsmacht geen halt wordt toegeroepen. Er is sprake van een personeelstekort: te veel uitstroom en te weinig instroom Naar schatting hebben zo'n 2800 mensen het afgelopen jaar besloten te vertrekken.

Oud-militair Erik Rutten is een van hen. Vooral het gebrek aan perspectief vond hij moeilijk. "Mensen krijgen nauwelijks nog een vast contract. Het leger leeft op tijdelijke krachten en doorgroei wordt tegengehouden. Ik ben toen om me heen gaan kijken en bij de politie terechtgekomen."

Nog elk jaar ziet hij zijn "oude maten" met wie hij op uitzending is geweest in Afghanistan. De helft daarvan zit nog in actieve dienst, maar ook zij hebben met de problemen te maken. Ook het gebrek aan materiaal om mee te oefenen, vormt voor veel militairen een obstakel.

Dat minder mensen zich aansluiten bij defensie komt volgens Rutten ook door het imago. "Defensie is niet zo aantrekkelijk voor jongeren. In Amerika zijn mensen trots om voor hun land te dienen. Dat is hier niet. Ik denk ook weleens dat jongeren hier luier zijn. Dat ze denken: waarom zou ik gaan rennen?"