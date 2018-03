Groningers in hongerstaking: 'Wij willen dat onze schade wordt vergoed'

Een brief van Wiebes

De hongerstakers hebben een brief gekregen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Daarin staat dat hij met de NAM heeft afgesproken dat zij voor 1 juli met een zo bevredigend mogelijke oplossing komen.

De inhoud van de brief stelt Jannie teleur. "Er staat niet in: mevrouw Knot, we gaan met elkaar kijken hoe we dit hele dossier kunnen oplossen en u krijgt hetgeen waar u recht op hebt. Mogen we uw bankrekeningnummer. Dat staat er niet."