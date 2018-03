Loket voor aardbevingsschade Groningen geopend

Bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen kunnen vanaf vandaag terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning daar. Het loket is onderdeel van het nieuwe schadeprotocol waarin de NAM buitenspel is gezet.

Zo'n 30 medewerkers gaan de ongeveer 12.000 schadegevallen verwerken die al bijna een jaar op een stapel liggen. Op 31 maart 2017 liep het vorige schadeprotocol af en bleven de meldingen van na die tijd onbehandeld. Het schadeloket neemt ook nieuwe meldingen van aardbevingsschade in behandeling.

Het is nog niet bekend hoe snel de oude en nieuwe meldingen afgehandeld kunnen worden. De commissie achter het schadeloket hoopt dat begin volgende maand duidelijk te hebben.