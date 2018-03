Partijleiders over de inlichtingenwet: dit zijn hun standpunten

Aan de vooravond van het referendum debatteren Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De WIV, of - volgens tegenstanders - de Sleepwet.

VVD en CDA vinden dat de wet er moet komen. Maar SP en GroenLinks zijn tegen. De partijleiders kruisen de degens over of Nederland veiliger wordt door de nieuwe wet, en over de vraag of Nederlanders door de nieuwe inlichtingenwet te veel privacy moeten inleveren.

Uitslag

Het referendum is een raadgevend referendum, het kabinet kan de uitslag dus ook naast zich neerleggen. Buma heeft al gezegd dat de wet wat hem betreft door moet gaan, ongeacht de uitslag. Klaver presenteerde zelf een alternatief voor de inlichtingenwet. Volgens Marijnissen is een stem tegen de inlichtingenwet een stem voor het referendum.