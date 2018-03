De nieuwe inlichtingenwet: dit is wat je moet weten

Dna-profielen mogen langer worden bewaard

Een ander punt van discussie is de dna-databank. De AIVD en de MIVD mogen dna-materiaal en -profielen nu niet langer bewaren dan noodzakelijk. In de praktijk houden ze zich daar niet altijd aan, want in 2015 is de AIVD nog op de vingers getikt door de toezichthouder. De dienst deed toen onderzoek naar de Hofstadgroep en bewaarde bekertjes - waar speeksel van de leden op zat - te lang.

Volgens de nieuwe wet mogen dna-profielen dertig jaar worden bewaard. Ook mogen ze met buitenlandse diensten worden gedeeld. Hoewel het volgens Bertholee zou gaan om "enkele tientallen dna-profielen", maken tegenstanders zich zorgen om de mogelijkheid om dna op te slaan omdat er in de wet geen criteria staan voor wie wel of niet in de databank terecht mag komen.