Advocaat Zegveld: Argentijnse rechters moeten hand in eigen boezem steken

Tijdens het Videla-regime in Argentinië was Julio Poch piloot bij de marine. Politieke tegenstanders werden in die tijd op grote schaal vermoord, onder andere door hen van grote hoogte uit een vliegtuig in zee te gooien.

Poch vestigde zich later in Nederland en werd piloot bij Transavia. Hij werd in 2009 opgepakt in Spanje, op verzoek van Argentinië vlak voordat hij met pensioen zou gaan. Die arrestatie betekende het begin van een slepend proces.

Poch zat acht jaar in voorarrest in Argentinië, tot hij vorig jaar werd vrijgesproken. In december keerde hij terug naar Nederland.