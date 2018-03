Gaat het in Sittard-Geleen om passie of poen?

Jaap Didden voert campagne voor zijn partij met de slogan 'Oude garde of frisse wind'. Volgens hem is het niet goed als politici het raadslidmaatschap zien als een baan, en soms tientallen jaren blijven zitten. "Als steeds dezelfde mensen erin blijven, krijg je op een gegeven moment een stigma van: we doen het zo, want zo hebben we het altijd gedaan. Nieuw bloed brengt juist nieuwe ideeën en inzichten. En zo ga je vooruit."

Raven kan de roep naar verjonging in de gemeenteraad begrijpen. "Maar ik moet eerlijk zeggen: de vorige keer was 30 procent van de raadsleden nieuw. Die weten van toeten noch blazen. Terwijl die wethouders het heel makkelijk hebben en elk dossier kennen. Zij winnen elk debat de eerste drie jaar."

Overstap

Berry van Rijswijk geniet met volle teugen van zijn werk en wil graag door als wethouder. Lukt het niet in Sittard-Geleen, dan is elders ook goed. "Ik wil het gewoon goed doen voor de mensen in Sittard-Geleen. Als dat op de een of andere manier niet zou kunnen, dan is dat vast wel ergens anders mogelijk."

Hij staat nu op de lijst namens de grootste lokale partij, het GOB. Eerder zat hij jarenlang bij het kleinere GroenLinks. Die overstap heeft in Sittard-Geleen tot verbazing geleid. Zoals bij kandidaat Didden. "Uiteindelijk is het GOB wat idealen betreft absoluut niet hetzelfde als GroenLinks. Ik denk dat hij die overstap heeft gemaakt om opnieuw gekozen te worden."

Zwak, vindt ook Raven. "Dan gaat het meer over de persoon zelf. Over hoe hij het baantje kan krijgen. En niet om het bereiken van iets in de maatschappij."