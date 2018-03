Economische groei ook buiten de Randstad: deze regio's doen het goed

"De groei in deze regio's is anders dan in de Randstad. Daar komen de groei en de nieuwe banen vooral uit de zakelijke en financiële dienstverlening en de ICT", zegt Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman. "In de groeiende regio's buiten de Randstad zien we vooral groei in de industrie en nijverheid."

Maar er zijn ook verschillen tussen deze niet-Randstedelijke regio's. "Amersfoort lijkt economisch veel op de Randstad, met veel commerciële dienstverlening. Maar in Noord-Overijssel is de economie veel meer gericht op de nijverheid. Dat is zelfs de regio met de hoogste arbeidsparticipatie van Nederland, ofwel het hoogste percentage mensen dat werkt of werk zoekt."