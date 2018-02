Pleegouders geschrokken van ontvoering: 'Dit had ons ook kunnen overkomen'

"Ik heb gisteren de hele dag aan die pleegmoeder gedacht. Wat zal ze in spanning hebben gezeten. Het deed me veel." Mariët Schilperoort werd geraakt door het nieuws over baby Hannah, die gisteren door haar biologische ouders werd ontvoerd. Zij en haar man Ruud hebben zelf elf kinderen opgevangen.

"Dit had ons in principe ook kunnen overkomen. Want je hebt te maken met ouders die vaak boos en verdrietig zijn", zegt Mariët. Ze kan zich herinneren dat ze een baby bij een ziekenhuis moesten ophalen en de ouders hen dreigend toespraken. "Dan kom ik hem zelf wel halen, zei de vader bijvoorbeeld."

Ruud vertelt dat ze ook een keer het idee hadden dat ze achtervolgd werden, toen ze in de auto zaten met een kind. "We hebben toen toch maar de politie gewaarschuwd. Er is altijd een mogelijkheid dat ouders hun kinderen terug proberen te halen. Gelukkig is er toen niks gebeurd."