Toezichthouder CTIVD noemt nieuwe inlichtingenwet 'niet volmaakt'

Harm Brouwer mag als een van de weinigen in alle systemen van de geheime diensten kijken. Brouwer is voorzitter van de CTIVD, de Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij moet zorgen dat de nationale veiligheid in balans is met de privacy van alle burgers.

Een extra moeilijke taak nu vanaf mei dit jaar vermoedelijk de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) ingaat, waarbij de veiligheidsdiensten op grote schaal informatie via internet mogen tappen. De CTIVD ziet de Wiv "als een werkbare wet die niet volmaakt is, maar wel in balans", zegt Brouwer vandaag in een publicatie.