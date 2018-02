OM: discussie tabaksindustrie moet verplaatsen van strafrecht naar Den Haag

"Het kan niet, het is gewoon niet haalbaar. De tabaksproducenten plegen geen strafbaar feit. En als er geen strafbaar feit is, kan je geen onderzoek doen en kan je ook niet vervolgen." Volgens hoofdofficier van justitie Marianne Bloos is dat de reden dat het Openbaar Ministerie geen zaak begint tegen de tabaksindustrie.

Het OM heeft de aangifte zeer serieus behandeld, zegt Bloos. "We hebben niet alleen gekeken naar de in de aangifte genoemde delicten, maar ook naar andere strafbare feiten. Alles is vastgelegd in een zestig pagina's tellende analyse. Ik denk niet dat je kan zeggen dat we er ons er makkelijk vanaf hebben gemaakt."