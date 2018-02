Schaduwmacht: heeft de burger nog wel wat te melden in de politiek?

Maar als het gaat om democratische vernieuwing, zijn burgers dan bereid om mee te doen met experimenten? Nieuwsuur en Vrij Nederland lieten ook dat uitzoeken. Burgers blijken positief over de mogelijkheid om in hun buurt of gemeente mee te beslissen over de begroting, of zelf plannen aan te dienen voor de politiek.

In de Bredase wijk Haagse Beemden mogen buurtbewoners bijvoorbeeld zelf hun begroting samenstellen. En in de Schepenstraat in Rotterdam doet een groep buurtbewoners aan 'right to challenge'. In plaats van de gemeente regelen de bewoners zelf hoe hun straat wordt opgeknapt.

Wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam vond het geen probleem om zijn ambtenaren opzij te zetten voor dit experiment. Hij pleit zelfs voor meer democratische vernieuwing, inclusief het houden van referenda. "Ik denk dat mensen wel geïnteresseerd zijn in politiek, maar dat politici maar heel matig geïnteresseerd in mensen."