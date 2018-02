'Rechercheur krijgt pijn in buik van ernstige zaken die blijven liggen'

'Structurele overbelasting en onderbezetting'

De stapel rapporten over de recherche en criminaliteit van de laatste jaren is torenhoog. "Als ik ze allemaal had meegenomen, had ik echt een kruiwagen nodig gehad", zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. Hij is vernietigend over de maatregelen, bezuinigingen en hervormingen bij de opsporingsdiensten. "Slechts één op vijf zaken binnen de recherche kan worden aangepakt. Dat is ernstig!"

Over de oorzaken is hij kort en duidelijk. "Structurele overbelasting, onderbezetting. Er wordt te slecht naar rechercheurs geluisterd over wat er aan de hand is in de samenleving. En dat we stapel na stapel rapporten krijgen en dat daar veel te weinig mee wordt gedaan."

Wat doen rechercheurs eigenlijk nog wel? "Ze hebben hun handen vol aan zware criminaliteit, dat wil zeggen liquidaties, zware overvallen echt ernstige geweldplegingen." Maar aan zaken als woninginbraken, babbeltrucs waar vooral ouderen het slachtoffer van worden, komt de recherche niet meer toe. "Over vernielingen en vandalisme hebben we het maar helemaal niet. Dat wordt nauwelijks aangepakt. En dat merken de burgers."