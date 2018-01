Stemt de Eerste Kamer voor of tegen de nieuwe donorwet?

Ook in de Eerste Kamer zijn de verschillen klein. In veel partijfracties, waaronder die van het CDA, VVD en PvdA, zijn de meningen verdeeld. Veel senatoren weten nog niet hoe ze gaan stemmen. Maar dat er verschillend gestemd zal worden binnen de fracties is wel duidelijk, zo laten verschillende fractievoorzitters weten.

Volgens Eerste Kamerlid Roel Kuiper zit de fractie van de ChristenUnie wél op een lijn. "Er is discussie geweest, maar onze fractie heeft wel eenheid." De partij zal naar alle waarschijnlijkheid tegen het wetsvoorstel stemmen.

"Ons voornaamste bezwaar tegen dit registratiesysteem is dat mensen die nooit expliciet toestemming hebben gegeven over iets wat met hun lichaam gebeurt, worden geregistreerd als hebbend geen bezwaar tegen het uitnemen van hun organen", zegt Kuiper.

De ChristenUnie merkt dat er in haar eigen partij verschillend gedacht wordt over de donorwet. "We krijgen veel mails", zegt Kuiper. "In de achterban van de ChristenUnie zijn er ook mensen die zeggen dat vanuit het christelijk idee van naastenliefde we dit wetsvoorstel juist moeten omarmen. En dan zeg ik: ja, dat is waar. Naastenliefde moet ons heel ver brengen als het gaat om orgaandonatie. Maar tegelijkertijd is ons punt dat je mensen niet moet dwingen, die hierover zelf niets hebben gezegd. Doneren moet een vrijwillige gift zijn."