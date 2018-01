'Zonder dat dure medicijn kan ik straks niet meer wat ik nu kan'

Alles eruit halen wat erin zit

Bij Van Schendel werd de spierziekte ontdekt toen ze 1 jaar was. "Ik was op die leeftijd nog niet gaan kruipen of staan. Omdat de ziekte erfelijk bleek, bleef ik enig kind. Mijn ouders hadden graag een groot gezin gewild."

Zelf is ze inmiddels moeder van twee gezonde kinderen. Ze werkt vier dagen per week als onderwijskundige en heeft een eigen bedrijf. "Ik heb best veel energie. Ik doe ook veel op een dag, omdat ik alles eruit wil halen wat erin zit."

Ze rijdt in een aangepaste auto, daarin kan ze overal naartoe. "Ik haal zo zelf mijn kinderen van school." Al kost alles haar door de ziekte wel veel meer tijd. "Ik heb soms het gevoel dat ik er een baan bij heb door mijn handicap."