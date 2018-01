Voetbalcarrière ten einde na hersenschudding: 'Goede begeleiding ontbrak'

Een bal die aan komt suizen in een wedstrijd tegen AZ. Rianne Schorel (34) had toen niet kunnen vermoeden dat de bal die haar hoofd raakte, haar leven ingrijpend zou veranderen. De oud-spits van ADO Den Haag liep in 2008 een hersenschudding en een whiplash op.

"Eigenlijk wist ik op dat moment al dat het mis was. Ik had het gevoel alsof ik in een flipperkast zat, maar ik was zo gefocust op het winnen van die wedstrijd dat ik gewoon doorging. De fysiotherapeut ter plaatse gaf in eerste instantie ook aan dat alles goed was."

Toen de klachten bleven aanhouden, trok Rianne een paar dagen later alsnog aan de bel. Maar toen was het al te laat. "Ik kwam thuis te zitten, voor langere tijd. Ik herstelde maar niet. En uiteindelijk moest ik mijn droom, mijn voetbalcarrière beëindigen."