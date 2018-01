KNVB opent speciale polikliniek voor hersenschuddingen

Onzichtbare blessures als hersenschuddingen komen de laatste jaren ook steeds meer op de radar van artsen en wetenschappers rond het voetbal. Volgens neuropsycholoog Erik Matser, die zelf veel sporters heeft begeleid, is het een probleem dat veel mensen nu niet de impact van een hersenschudding inzien.

"Ze hebben bijvoorbeeld een botsing tijdens een contactsport, voelen zich even duizelig, hebben daarna nog een paar dagen last van hoofdpijn en misselijkheid, en spelen dan weer door. Ze hebben vaak niet in de gaten dat dit veel ernstiger is dan bijvoorbeeld een knieprobleem."

Maar ook in de geneeskunde rond het (top)voetbal is volgens Matser nog een wereld te winnen. "Als het gaat om klachten en problemen onder de nek lopen ze ver vooruit op de normale geneeskunde. Maar boven de nek is het dramatisch slecht." Hij is dan ook erg blij met de komst van de polikliniek van de KNVB. "Eigenlijk had het er al veel eerder moeten zijn."