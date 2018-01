Uitspraak over afbranden moskee Utrecht: onhandig, maar ook strafbaar?

'Bij wijze van spreken'

Maar heeft Van Deun nou ook een strafbaar feit begaan? Dat is volgens emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos maar zeer de vraag. "Deze uitspraak is erger dan onhandig. Het is een ranzige uitspraak, omdat er verbinding wordt gelegd met eerdere incidenten. Maar het is ook weer niet een regelrechte oproep tot geweld."

Volgens De Roos is ook de toevoeging "bij wijze van spreken" niet onbelangrijk. "Hij doet die toevoeging direct al, niet pas een dag later. Daardoor is het een soort metafoor. Dan kun je blijven vinden dat het een nare metafoor is, maar dan is het nog niet noodzakelijkerwijs een strafbaar feit."