Ulu-moskee doet aangifte tegen PVV-lijsttrekker Utrecht

De Utrechtse Ulu-moskee heeft vanmiddag aangifte gedaan tegen de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún. Volgens het bestuur zette de PVV'er aan tot discriminatie, haat en geweld.

Van Deún zei 8 januari in het politieke radioprogramma Stadhuisplein op stadszender Bingo FM dat hij "bij wijze van spreken" liever zou zien dat de moskee afbrandt. "Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie net als nazisme."

Domtoren

Hij reageerde daarmee op de uitspraak van de Utrecht DENK-lijsttrekker Mahmut Sungur. Die zei te hopen dat de Ulu-moskee een gebouw wordt waar Utrechters trots op worden, net zoals de Domtoren.

Ondanks herhaaldelijk aandringen van presentator Marc van Rossum du Chattel weigerde Van Deún tijdens de uitzending zijn woorden terug te nemen. "Je mag best op tenen staan", zegt hij over het onderwerp haatzaaien. "Als je maar binnen de wet blijft."

Zijn stellingname leidde tot een storm van kritiek van lokale politici. Later kwam de PVV'er onder meer via Twitter terug van zijn uitspraak. Hij benadrukte dat hij tegen geweld is.