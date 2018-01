Unesco-advies aan Nederland: 'Bouw een slavernijmuseum'

Als het aan de initiatiefnemers in Amsterdam ligt, besteedt een toekomstig museum ook aandacht aan slavernij in andere delen van de wereld, maar moet het nadrukkelijk gaan over de handel tussen Afrika, Amerika en Europa.

Daarbij is het volgens GroenLinks-raadslid Simion Blom juist belangrijk om dit verhaal te vertellen vanuit het perspectief van hen die tot slaaf gemaakt werden.

"Tot nu toe is het verhaal over het slavernijverleden te eenzijdig verteld en wordt er teveel nadruk gelegd op de welvaart van de Gouden Eeuw. Die periode had ook een duistere zijde, en het wordt tijd dat we dat verhaal gaan vertellen", aldus Blom.

Alex van Stipriaan is het met Blom eens. "Sommige mensen zijn bang dat het verhaal dan te eenzijdig wordt, maar je moet bedenken dat voor zover die geschiedenis ooit verteld is, er altijd met Nederlandse of Europese ogen naar is gekeken."