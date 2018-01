Kan Nederland af van de gascontracten met het buitenland?

Het Groningse Gasterra is een groothandel in gas. Zij kopen gas in en verkopen gas. "We kopen gas uit Groningen en gas uit het buitenland. Dat verkopen we aan binnen- en buitenlandse klanten", zegt Annie Krist, directeur van Gasterra.

Krist kan zich voorstellen dat veel politici van de buitenlandse verplichtingen af willen, maar dat is volgens haar voorlopig geen optie. "We moeten ons realiseren dat gasgebruikers in het buitenland nog niet zonder het laagcalorisch gas kunnen. In de buurlanden hebben ze dat gas gewoon nog nodig. Anders zet je daar mensen in de kou."

Inspanning

Er zijn drie mogelijkheden, zegt Krist, maar die zullen pas op de langere termijn effect hebben. "We moeten minder gas gaan gebruiken. We moeten installaties geschikt maken voor hoogcalorisch gas en dan moeten we meer hoogcalorisch gas importeren. Maar dat vergt een enorme inspanning, dus dat is nog wel even gaande."

"We leven in één Europa. Je kunt niet zeggen dat de een meer recht heeft dan anderen. Dat zal ook hier gelden. Er is dan sprake van schaarste en dan moeten we kijken hoe we die schaarste gaan verdelen. Met andere woorden hoe we de pijn gaan verdelen. Er zijn nu eenmaal in het buitenland net zo veel mensen afhankelijk van dat gas als in Nederland. En ze betalen er dezelfde prijs voor."