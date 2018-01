Wat moeten we doen bij een atoomalarm?

Een vals alarm zoals gisteren, zou hier niet zo snel worden afgegeven, denkt Zannoni. "Wij hebben een heel zorgvuldig veiligheidsprotocol waardoor zo'n fout bij ons waarschijnlijk niet gemaakt wordt. Er zijn mensen met mandaat om zo'n boodschap te kunnen versturen, getrainde professionals die dat niet zonder overleg doen."

Schuilkelders

Waar we heen moeten na het krijgen van zo'n verontrustend bericht, is nog wel de vraag. Want schuilkelders hebben we niet meer. "Althans niet die in het nationale beleid zijn opgenomen", aldus Zannoni. "Regionaal bestaat er wel nog het een en ander. De schuilkelders die er waren hebben meestal een andere functie gekregen, en die er nog zijn zouden moeten worden getest op luchtdichtheid en deugdelijkheid."

De bescherming tegen terrorisme is min of meer in de plaats gekomen van de bescherming tegen bijvoorbeeld een atoomaanval, vertelt Zannoni. "We hebben na de koude oorlog afscheid genomen van de atoomdreiging, en onze blik verlegd naar het terrorisme. Er is ook nog niet besloten dat we opnieuw in schuilkelders moeten investeren."