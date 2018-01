Kunnen we wel zonder het Groningse gas?

De binnenlandse vraag ligt rond de twintig miljard kubieke meter gas. Daarnaast heeft Nederland nog tot 2030 verplichtingen om Nederlands gas te leveren aan het buitenland.

In Groningen wordt nu 23 miljard kubieke meter gas per jaar gewonnen, nog maar de helft van de gaswinning in 2012.

Buitenlands gas omvormen

Om aan binnenlandse consumptie en buitenlandse verplichten te kunnen voldoen importeren we 25 miljard kubieke meter gas uit Rusland en Noorwegen. Maar dat kan niet zomaar worden gebruikt, omdat het een andere samenstelling heeft dan het Groningse gas. Om het in Nederlandse huishoudens en fabrieken te kunnen gebruiken, moet er stikstof bij gemengd worden. Dat gebeurt in dure chemische installaties.

In theorie zouden we de gasvelden in Groningen kunnen sluiten en veel meer gas kunnen kopen in het buitenland, maar de capaciteit om dat gas in die dure chemische installaties te bewerken, is al helemaal benut.

Om meer buitenlands gas om te vormen, moeten er dus nog meer dure installaties worden gebouwd. Kosten: 500 miljoen euro per 5 miljard kubieke meter aardgas, zo berekent TNO. Dus als de twintig miljard kubieke meter gas uit Groningen wegvalt, moet Nederland dus twee miljard uittrekken voor omvormingsinstallaties.

Dilemma voor Wiebes

En precies dat is het dilemma van het ministerie van economische zaken: in 2030 is de leverplicht aan het buitenland vervallen. Nederland heeft dan genoeg aan 20 miljard kubieke meter gas, afkomstig uit het buitenland. De installaties die het omvormen voor de Nederlandse markt zijn er nu al.

Om een onmiddellijk gemis aan Gronings gas op te vangen moet voor de duur van slechts enkele jaren twee miljard euro extra worden uitgetrokken om het extra buitenlandse gas om te vormen. En die dure installaties zijn na 2030, dus binnen 12 jaar, ook direct weer overbodig.

De vraag die minister Wiebes moet beantwoorden: is dat weggegooid geld? Of weegt de investering toch op tegen de potentiƫle schade aan huizen en welzijn van de Groningers?