Nederlands bedrijfsleven lijdt niet onder diplomatieke crisis met Turkije

De relatie tussen Nederland en Turkije beleefde vorig jaar de grootste crisis in 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Toch waren Nederlandse bedrijven opnieuw de grootste buitenlandse investeerder in de Turkse economie in 2017.

Zo deed Unilever vorig jaar een mega investering. De Nederlandse multinational zette een van zijn grootste en meest moderne fabrieken neer in de Turkse stad Konya. "We praten over een investering van 350 miljoen euro en werkgelegenheid voor 1300 mensen", aldus de manager.

De plek van de fabriek is opmerkelijk, zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Dit is het hart van het oerconservatieve Anatolië, het hart van Erdogan-land. Vrijwel nergens in Turkije resoneerde zijn felle retoriek over Nederland in het afgelopen jaar beter dan hier."