Meer mensen aan het werk, maar 55-plussers worstelen nog

Oudere ex-werklozen die weer een baan hebben gevonden, hebben vaak een tijdelijke baan of een flexcontract. Net als Diederich Maurer, die is gedetacheerd bij een energieleverancier.

Maar dat is niet iets waar alleen ouderen last van hebben, zegt Bouman. "De banengroei na de crisis is voor een groot deel te danken aan tijdelijke banen en uitzendbanen. Vaak krijgen mensen eerst een tijdelijk contract. De vraag is: kan je dat een flexbaan noemen? Het is allang normaal geworden."

Volgens Bouman is het wel interessant om te kijken of de groep die na de crisis een tijdelijk contract heeft gekregen, hierna een vaste baan heeft gekregen. "Dat zou nu zo'n beetje moeten gaan gebeuren. Dan pas weten we of het ging om nepwerk of een echte baan."

Bouman ziet zelf wel de voordelen van de uitzendbanen voor ouderen. "Veel werkgevers durven geen oudere werknemers aan te nemen, omdat ze bang zijn dat ze bijvoorbeeld te eigenwijs zijn of snel ziek worden. De enige manier om die vooroordelen weg te nemen, is door te bewijzen dat het niet zo is. Daarvoor zijn flexbanen uitermate geschikt."