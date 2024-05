vrijdag 22 mei 2020, 21:23

Colombiaans bedrijf ontwerpt ziekenhuisbed dat tegelijk doodskist is

In Colombia heeft een bedrijf een ziekenhuisbed ontwikkeld dat met een paar simpele handelingen is te transformeren in een doodskist. Het bedrijf kwam op het idee na het zien van het tekort aan doodskisten voor coronadoden in Ecuador.