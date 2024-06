NOS Nieuws • vandaag, 22:48

Wolf met vacht van 40.000 jaar oud gevonden in Jakoetië

Een prehistorische wolf van 40.000 jaar is is gevonden in de noordoostelijke republiek Jakoetië. De overblijfselen waren nog redelijk in tact, zo is de vacht nog goed te zien. Wetenschappers doen nu onderzoek, onder andere in zijn maag.