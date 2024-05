zaterdag 27 april, 13:21

Amalia over tijd in Spanje: 'Ik heb daar iets meer mijn vrijheid kunnen vinden'

Prinses Amalia vertelt hoe het voor haar was om een jaar in Spanje te verblijven. Ze woonde daar tijdelijk vanwege de dreiging in Nederland. 'Ik moet eerlijk zeggen, het was een geweldige tijd', aldus de prinses.