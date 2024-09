NOS Nieuws • vandaag, 10:08

Koningin Máxima 15 jaar bij de VN: 'Ze wilden mij geen armoede laten zien'

Koningin Máxima is in New York benoemd tot speciale pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Bijna 80 procent van de volwassenen wereldwijd heeft nu toegang tot een betaalrekening.