AFP Koningin Máxima spreekt op een evenement over inclusieve financiering in het hoofdkwartier van de VN (op 25 september 2024)

NOS Nieuws • gisteren, 23:43 Koningin Máxima krijgt nieuwe functie bij de Verenigde Naties

Koningin Máxima is in New York benoemd tot speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid. Met de nieuwe benoeming eindigt haar vorige functie voor de VN als speciaal pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Die functie bekleedde ze vijftien jaar lang.

"In een wereld van economische onzekerheid, conflicten en klimaatverandering zijn financiële diensten van cruciaal belang om mensen te helpen hun leven en toekomst in eigen hand te houden", zegt secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres over Máxima's benoeming.

"Als speciale pleitbezorger voor financiële gezondheid bouwt Hare Majesteit koningin Máxima voort op haar belangrijke werk om ervoor te zorgen dat financiële systemen de dromen, hoop en aspiraties van mensen over de hele wereld kunnen ondersteunen", zegt Guterres verder.

Vorige functie

De nieuwe VN-portefeuille van Máxima ligt volgens de Rijksvoorlichtingsdienst in het verlengde van haar vorige functie, waarvoor de vorstin zich de afgelopen jaren hard maakte.

In Nederland zet Koningin Máxima zich ook in voor financiële gezondheid. Dat doet ze namens stichting SchuldenlabNL, de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid en platform Wijzer in geldzaken.

Financiële gezondheid

Bijna 80 procent van de volwassenen wereldwijd heeft nu minimaal toegang tot bijvoorbeeld een betaalrekening. De koningin zegt dat daarmee "een solide basis" is gelegd.

"Wij willen nu bereiken dat mensen financiële producten en diensten kunnen gebruiken die hen helpen om grip te krijgen op hun dagelijkse inkomsten en uitgaven, dat zij verantwoord kunnen investeren in een onderneming of sparen voor lange termijn doelen, zichzelf kunnen beschermen tegen financiële tegenvallers zoals baanverlies of de gevolgen van klimaatverandering en vertrouwen hebben in hun financiële toekomst", zegt de koningin. "Deze vier elementen vormen samen financiële gezondheid."