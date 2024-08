ANP Prins Constantijn en prinses Laurentien op koningsdag 2024

NOS Nieuws • vandaag, 18:12 Constantijn wil niet louter linten doorknippen, springt in de bres voor Laurentien

Prins Constantijn voelt er weinig voor om alleen nog ceremoniële taken te doen, dat zijn niet-politieke of -maatschappelijke activiteiten. "Ik hoop dat ik door kan gaan", zei de prins in het NPO Radio 1-programma Sven op 1. "Ik heb het gevoel dat het nu goed geregeld is."

De broer van de koning reageert op het recente pleidooi van NSC-leider Omtzigt om voor de leden van het koninklijk huis de vrijheid te beperken hun eigen werkzaamheden te kiezen, zei hij eind juli in Elsevier Magazine. Hij vindt dat een premier niet de verantwoordelijkheid kan dragen voor hun meer inhoudelijke werkzaamheden.

De NSC-leider startte een discussie over het inperken van de maatschappelijke activiteiten van de Oranjes juist in een tijd dat er veel publiciteit is over prinses Laurentien en haar werk voor de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH). Deze stichting houdt zich bezig met een alternatieve afhandeling van de toeslagenaffaire.

Prinses Laurentien heeft de afgelopen maanden niet alleen in het openbaar stevige kritiek gehad op manier waarop het ministerie van Financiën omgaat met getroffen toeslagenouders. Ook zijn er berichten naar buiten gekomen over het optreden van de prinses, waarbij ook de term 'grensoverschrijdend gedrag' viel.

Constantijn en Laurentien lid zijn van het koninklijk huis en dat betekent dat ze in het openbaar niet alles kunnen zeggen. Ze moeten hun uitspraken en hun activiteiten vooraf voorleggen aan de verantwoordelijke bewindspersoon.

Omtzigt vindt dat er nu te veel onduidelijkheid is over die ministeriële verantwoordelijkheid en vraagt zich af of de premier of een minister altijd verantwoordelijk moet zijn voor de uitspraken van een lid van het koninklijk huis. PVV-leider Wilders is het eens met het pleidooi van Omtzigt.

Prins Constantijn benadrukt in zijn reactie dat hij geen ceremoniële activiteiten doet en net als zijn vrouw voor zijn eigen inkomen moet zorgen. Zij krijgen geen toelage, zoals de koning, Maxima, Amalia en Beatrix wel. De prins zet zich in op het gebied van innovatie, nieuwe bedrijven en ondernemerschap en "dat gaat altijd goed", zegt hij. Hij overlegt regelmatig met allerlei ministeries.

Hij vindt ook niet dat zijn vrouw buiten haar boekje is gegaan. "De aantijgingen zijn nergens op gebaseerd", zegt Contantijn, verwijzend naar de berichtgeving over heftig optreden van zijn vrouw. "Ik ben super trots op wat ze heeft bereikt." Hij vindt het goed dat Laurentien zich bezighoudt met een maatschappelijke kwestie zoals het vinden van een oplossing voor de toeslagenouders.

Premier Schoof wil zich nu nog niet over de ophef over prinses Laurentien uitlaten en wacht eerst een onderzoek, hij noemt het zelf "terugblik", af. Het is uiteindelijk aan hem en aan de verantwoordelijk staatssecretaris Toeslagen Achahbar (NSC) om te kijken of de prinses zich niet meer op de achtergrond moet opstellen.

De premier had vandaag voor het eerst het wekelijkse overleg met koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde. Het is gebruikelijk dat het staatshoofd en de premier onderling met elkaar overleg voeren. Wat er besproken wordt blijft geheim en wordt het "geheim van het paleis" genoemd. Er worden geen notulen gemaakt en er zijn ook geen ambtenaren bij.

Het is dus onduidelijk of premier de kwestie-Laurentien met de koning heeft besproken. De discussie over de inperking van de leden van het koninklijk huis zal later nog verder worden gevoerd in de Tweede Kamer. Dan moet duidelijk worden of NSC, gesteund door andere partijen met concrete voorstellen hiervoor komt.